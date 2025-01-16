Инфляция в России в 2024 году составила 9,52%

В России потребительские цены в 2024 году (в декабре 2024-го по отношению к декабрю 2023-го) выросли на 9,52%.

По данным Росстата, в декабре прошлого года инфляция составила 1,32%. Продовольственные товары в 2024 году подорожали на 11,05% (в том числе плодоовощная продукция — на 22,09%), непродовольственные товары — на 6,12%, услуги — на 11,52%.

Служба отмечает, что стоимость услуг ЖКХ увеличилась на 9,48%, коммунальных услуг — на 9,94%, медицинских — на 10,48%, пассажирский транспорт подорожал на 10,77%, образовательные услуги — на 10,6%, страхование — на 3,11%.

В 2023 году инфляция в России составила 7,42%.

Ранее Центробанк заявил, что рост экономики постепенно замедляется, инфляция временно ускорилась.