Ветераны ВОВ получат выплаты к 80-летию Победы

В России ветераны Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты к 80-летию Победы.

Согласно указу главы государства Владимира Путина, который появился на сайте официального опубликования правовых актов, инвалидам и ветеранам, их вдовам, а также малолетним узникам концлагерей выплатят по 80 тыс. руб.

Труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей, а также тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения — по 55 тыс. руб.

Ранее стало известно, что Путин пригласил руководителей стран СНГ на празднование 80-летия Победы в Москву.