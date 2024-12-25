На празднование 80-летия со Дня Победы Путин пригласил лидеров стран СНГ

Владимир Путин пригласил руководителей стран СНГ на празднование 80-летия Победы в Москву, сообщает ТАСС.

"Дорогие друзья, ждем вас на юбилейных торжествах в Москве 9 мая", - сказал глава российского государства.

Также российский президент предложил воинским расчетам из этих государств принять участие в Параде на Красной площади.

В неформальной встрече руководителей государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ), которая состоялась 25 декабря, кроме Владимира Путина участвовали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Приехать на саммит смогли не все.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пропустил встречу из-за ковида.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вернулся в Баку из-за крушения самолёта азербайджанской авиакомпании в Казахстане.

На саммите в Санкт-Петербурге президент РФ подводит итоги российского председательства в СНГ в 2024 году.