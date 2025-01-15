В Тобольске мужчина и женщина погибли на пожаре

В Тобольске следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины и женщины при пожаре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

15 января в доме на ул. Третья Трудовая обнаружили тела женщины 1957 года рождения и мужчины 1954 года рождения. СКР проводит доследственную проверку. По предварительным данным возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем.

Проведен осмотр места происшествия. С целью установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза, а также судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели мужчины и женщины, опрошены очевидцы происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.