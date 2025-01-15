Госдума приняла в первом чтении проект о введении "периода охлаждения" по кредитам

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении обязательного "периода охлаждения" между оформлением и получением потребительского кредита. Документ призван защитить граждан от мошенничества, сообщает пресс-служба ГД.

Согласно проекту, предлагается установить при выдаче заемных средств "период охлаждения", в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: 4 часа — для сумм от 50 до 200 тысяч рублей; 48 часов — для сумм от 200 тысяч рублей.

Предполагается, что за это время люди смогут оценить необходимость взятия кредита и свою платежеспособность. Кроме того, такой период помог бы потенциальным жертвам мошенников не переводить им деньги. На это обращал внимание президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, совмещенной с прямой линией.

Также законопроектом вводится ряд обязанностей для кредитных и микрофинансовых организаций по осуществлению дополнительных проверочных мероприятий на предмет мошенничества при проведении операций и транзакций.