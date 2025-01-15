Екатеринбуржцам рассказали, где организуют крещенские купели

В мэрии Екатеринбурга рассказали, где расположатся купели для Крещения. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе горадминистрации, всего будет 9 оборудованных и безопасных купелей:

Одна расположится на ул. Цыганской, 15 у храма Симеона Верхотурского.

Еще четыре будут находиться в Кировском районе: одна на территории семейной базы отдыха "Мыс Рундук" на ул. Отдыха, 25 и три на озере Шарташ по ул. Проезжая, 110;

Чан обустроят в Академическом районе на ул. Вильгельма де Геннина, 61 у Благовещенского Храма Святых Божьих строителей;

В Октябрьском районе также будет два места: водоем "Талые воды" на Новокольцовском тракте, 10-й километр и пруд Малоистокский на ул. Трактовая, 15;

В Орджоникидзевском районе купель расположится на водоеме Калиновский разрез по ул. Фрезеровщиков, 200;

В Чкаловском районе будет оборудован водоем культурно-рыболовного хозяйства п. Елизавет по ул. Базальтовая, 8.

Напомним, что в связи с плюсовой температурой, нехарактерной для начала января, лед неоднородный и хрупкий. Поэтому, чтобы обезопасить горожан на время крещенских купаний, будут введены ограничения – одновременно на лед смогут выходить не более 15 человек.

Возле купелей будут дежурить спасатели, полицейские и медицинские работники. По данным мэрии, в настоящее время подано семь заявок на оборудование мест купания. Екатеринбуржцев просят ни в коем случае не пользоваться нелегальными купелями и не устраивать проруби самостоятельно, а окунаться только в организованных купелях.