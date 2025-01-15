15 Января 2025
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Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Дело против подростка, за которого вступился Кадыров, вернули в прокуратуру

Савеловский районный суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении 14-летнего Муслима Мурдиева для устранения нарушений. Об этом сообщил адвокат подростка Асланбек Минкаилов изданию "Чечня сегодня".

Мурдиев находится под домашним арестом, который продлили до 14 апреля.

Присутствовавший на заседании уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что школьник лишен права на получение образования. Омбудсмен добавил, что у Мурдиева стресс из-за длительного домашнего ареста, что негативно отражается на его здоровье.

Дело против Мурдиева возбудили в октябре 2023 года. Его обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, компания молодежи нападала на людей. В СК сообщили, что пятеро подростков провоцировали конфликты со случайными прохожими и вступали в драку.

За подростка из Чечни заступился глава республики Рамзан Кадыров. Он заявил, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев сидят не на своих местах, потому что не выезжают в регионы и не общаются с людьми. Также Кадыров заявил, что делом парня занимается он лично совместно с правозащитниками, депутатами и сенаторами, и заверил, что все вопросы уже решил, поэтому Муслим "скоро освободится".

После заявления Кадырова Следственный комитет РФ опубликовал видео драки с участием подростка, в защиту которого выступил глава Чечни. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать оценку заявлениям Кадырова.

Теги: Кадыров, подросток, Мурдиев


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