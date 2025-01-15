В Москве аттестованы 20 тысяч таксистов

В Москве более 20 тыс. таксистов прошли аттестацию на знание правил работы в такси. Пока это процесс добровольный, однако уже с 1 марта 2025 станет обязательным.

Тест можно сдать онлайн в личном кабинете в системе КИС "АРТ" или очно в аттестационном центре. На прохождение теста отводится 20 мин. Для успешной сдачи достаточно ответить правильно на 8 из 10 вопросов, сообщает департамент транспорта Москвы.

Ранее стало известно, что аттестация включает и знания достопримечательностей. Сам тест включает вопросы на знание правил перевозки пассажиров и багажа такси, изучение расположения значимых объектов культурного наследия, а также транспортных, спортивных, социальных объектов и путей подъезда к ним, порядок действий в чрезвычайных ситуациях.