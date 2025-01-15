СМИ: США хотят предложить России участие в космической программе в обмен на мир на Украине

Избранный президента США Дональд Трамп может предложить России возобновление активного сотрудничества в сфере космоса и участие в общей программе для быстрого урегулирования конфликта на Украине, сообщает Hill.

Как пишет издание, Трамп "мог бы подсластить сделку, сделав Путину предложение, от которого тот не сможет отказаться". Речь может идти об участии в программе "Артемида", главными целями которой считаются полет на Марс и возвращение человечества на Луну.

Напомним, российские власти заявляли, что Москва не отказывается от диалога с будущей администрацией победившего на выборах президента США Дональда Трампа относительно потенциального разрешения конфликта вокруг Украины. Сам Трамп заявлял, что Путин якобы выразил желание встретиться с ним в кратчайшие сроки.