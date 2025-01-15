В Сибири придумали концепцию института цифрового защитника человека от кибермошенников

В Томском государственном университете (ТГУ) создали концепцию института цифрового защитника человека от кибермошенников. Её планируется применять в банках и других учреждениях.

Разработка поможет повысить финансово-психологическую устойчивость у людей, склонных к неосмотрительному финансовому поведению и подверженных манипуляциям мошенников, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил о том, что в проекте закона об оборотных штрафах за утечку персональных данных (ПД) не будет норм о страховании и компенсациях россиянам, чьи данные утекли. По словам политика, разногласия по законопроекту в Госдуме сняты. Последние дискуссии касались смягчающих обстоятельств.

"Если компания инвестирует в кибербезопасность, заботится о повышении защищенности своей инфраструктуры и ресурсов, то это будет рассматриваться как смягчающие обстоятельства. Мы обсуждали, в каком объёме и как компания должна подтверждать свои затраты на российский кибербез. Фактически сейчас мы вынуждены формулировать условия, которые компании будут выбирать: либо платить большой оборотный штраф, либо вкладываться в кибербезопасность", – указал министр.