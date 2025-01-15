Бывший помощник Черчесова вошел в тренерский штаб "Урала"

Бывший тренер сборной России по футболу Мирослав Ромащенко вошел в тренерский штаб ФК "Урал". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе команды из Екатеринбурга.

В свое время Ромащенко был помощником главного тренера Станислава Черчесова в национальной сборной страны. Также в разные годы специалист работал в таких клубах, как "Томь", "Ахмат", венгерский "Ференцварош" и других.

Сейчас Мирослав Ромащенко знакомится с игроками "Урала" и отправится с ними на тренировочные сборы. Их команда из Екатеринбурга проведет в Дубае.

Напомним, в настоящее время и.о. главного тренера "Урала" является Олег Шатов, который сменил уволенного в ноябре Евгения Аверьянова.