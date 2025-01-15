Авиакомпании РФ вывели из-под зарубежных рисков более половины судов

Менее чем за три года санкций против российской гражданской авиакомпаниям перевозчикам удалось избавить от двойной регистрации, мешающей полетам за рубеж, около 360 самолетов.

Это более половины оставшегося в стране флота. С учетом российского SSJ-100 за рубеж могут летать более 500 бортов. К середине января 2025 года в регистрации Бермуд (ВСАА) осталось 300 иностранных самолетов из парка российских перевозчиков.

По словам экспертов, в будущем это позволит снизить сумму судебных претензий западных страховщиков к российской стороне, сообщает "Коммерсант".

Тем временем, на предприятиях ПАО "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") к концу года скопилось свыше 20 недостроенных самолетов SJ-100 и столько же МС-21, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителя ОАК. Заводы не могут достроить десятки авиалайнеров из-за отсутствия отечественных аналогов зарубежных комплектующих и систем.