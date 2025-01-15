ЕС намерен ввести запрет на импорт российского алюминия

Европейский союз планирует ввести запрет на импорт алюминия из России в рамках 16-го пакета санкций против Москвы.

Как ожидается, ограничительные меры будут введены в феврале, в третью годовщину начала спецоперации. Запрет будет вводиться постепенно.

До сих пор блок Евросоюз запрещал поставки российской алюминиевой проволоки, фольги и некоторых труб. Сегодня алюминий является предпочтительным металлом для изготовления деталей электромобилей.

США и Великобритания ограничили импорт металлов из РФ в 2024 году, однако ЕС отказался последовать этому примеру и ввести полный запрет на такие поставки из-за противодействия некоторых стран-членов, сообщает Reuters.

Ранее послы Евросоюза согласовали 15-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявила председательствующая в Евросоюзе Венгрия. Новые ограничительные меры будут направлены против морских судов третьих стран, физических лиц и организаций.