Педколлективы учреждений профобразования Костромской области, отмеченные наградами, получат финансовое поощрение

Сегодня губернатор Сергей Ситников вручил благодарность Президента страны коллективу Костромского энергетического техникума.

В ходе посещения энергетического техникума глава региона сообщил, что дал поручение департаменту образования сформировать систему поощрения сотрудников коллективов профобразования, отмеченных наградами. Для этого будет создаваться надтарифный фонд - чтобы поощрение было дополнительным к уже существующей системе премирования.

Сергей Ситников уверен, что это решение в совокупности с иными мерами поможет сформировать у молодёжи стремление попасть в лучшие коллективы. И отметил, что такие высокие достижения как награждение благодарностью Президента возможны, только когда каждый человек в коллективе стремится к общим победам.

Глава региона подчеркнул, что это "уникальный день в истории области, потому что энергетический техникум имени Ф.В. Чижова – первое учебное заведение в регионе, коллектив которого отмечен благодарностью Президента России".

Губернатор в ходе посещения Костромского энергетического техникума сказал: "Абсолютно заслуженная награда, в ней огромный труд руководителей, педагогов, мастеров, которые на протяжении 130 лет готовили кадры столь необходимые для химической, энергетической и многих других отраслей. Выпускники техникума очень востребованы – это высшая оценка деятельности учреждения".

Директор техникума Татьяна Андрианова поблагодарила Губернатора и департамент образования и науки региона за поддержку.

"Это показатель, что нам доверяют, что мы должны дальше соблюдать традиции, что мы не можем подвести - мы теперь отвечаем перед страной. Огромное спасибо за оценку нашего общего труда", - сказала руководитель учебного заведения.

Костромской энергетический техникум - одно из старейших образовательных заведений, которое положило начало системе профессионального образования в регионе. Сегодня здесь готовят специалистов для крупных, системообразующих предприятий региона. Среди них – Костромская ГРЭС, Буйский химический завод, «Костромаэнерго», «Газпром газораспределение Кострома» и др.

Как сообщает пресс-служба губернатора Костромской области, уже заключено 13 четырехсторонних соглашений о сотрудничестве и совместной деятельности по подготовке кадров с предприятиями. Техникум - участник федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование», многократно являлся региональной площадкой для проведения форумов и соревнований. Педагоги и студенты неоднократно становились победителями и призерами конкурсов «Мастер года», «Студент года», «Инновационный потенциал молодежи Костромской области», чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы».

В энергетическом техникуме глаев региона представили мастерские, оборудованные благодаря участию региона в национальном проекте «Образование». По словам работодателей, здесь студентам дают именно те навыки, которые будут необходимы им на производстве.

Сергей Ситников поблагодарил за работу педагогов, мастеров профобучения, пожелал студентам успехов в обучении.

Наград удостоены и преподаватели учебного заведение - медали «Труд. Доблесть. Честь» удостоена директор учебного заведения Татьяна Андрианова. Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Костромской области» присвоено преподавателю физической культуры техникума Владимиру Андрееву.