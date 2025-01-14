Киоски в Екатеринбурге могут начать демонтировать через три часа после уведомления о сносе

Владельцам киосков в Екатеринбурге будет даваться всего три часа на демонтаж после получения уведомления о сносе. Соответствующий проект решения внес на рассмотрение в гордуму глава города Алексей Орлов.

"Срок, в течение которого законный владелец выполняет требование по выносу (демонтажу) незаконно размещенного нестационарного объекта в добровольном порядке, составляет 3 часа для нестационарных торговых конструкций, торговых палаток и передвижных (мобильных) нестационарных торговых объектов и 24 часа для остальных типов нестационарных объектов с момента размещения уведомления о выносе (демонтаже) на поверхности данного нестационарного объекта", - говорится в документе.

Отметим, что ранее владельцу киоска на добровольный снос давалось пять дней.

Напомним, что в преддверии Нового года на улицах Екатеринбурга развязалась "настоящая война с киосочной мафией", как ее прозвали в социальных сетях. При сносе ларьков с фейерверками владельцы торговых точек спровоцировали сразу две автоаварии, использовав в качестве "торпед" каршеринговые автомобили и врезавшись на них в эвакуатор.