В Екатеринбурге демонтаж ларьков с фейерверками обернулся противостоянием с владельцами

Власти уральской столицы сносят незаконные ларьки с фейерверками в преддверии Нового года. Рейд начался сегодня, 29 декабря, в микрорайоне Сортировка, первой демонтировали точку на Пехотинцев, 7.

По словам члена общественной палаты Дмитрия Чукреева, пришлось заручиться поддержкой полиции, чтобы не устраивать конфликтов с владельцами объектов. И тем не менее, без конфликтов не обошлось. Владельцы торговых точек спровоцировали сразу две автоаварии, использовав в качестве "торпед" каршеринговые автомобили и врезавшись на них в эвакуатор.

"Представители известной бизнес-группы "400-е" намеренно спровоцировали аварии с эвакуатором, после чего окружили его", – отметил он и добавил, что из-за этого образовалась пробка, и происходящее напоминает ему 90-е.

Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с администрацией города, называет происходящее "настоящей войной с киосочной мафией". Там отмечают, что владельцы киосков также пытались обрезать шланги гидравлики манипуляторов, чтобы воспрепятствовать вывозу киоска. Движение было разблокировано с помощью полиции.

Ранее в антитеррористической комиссии Свердловской области рассказали о фейке, который в преддверии новогодних праздников стал активно появляться в интернете. В мессенджерах распространяется голосовое сообщение, в котором некий мужчина говорит, что с территории Украины в Россию доставили пиротехнику, которая содержит опасные вещества. Спецслужбы отметили, что информация является недостоверной. В преддверии новогодних праздников сотрудники МЧС России совместно с полицейскими проводят рейды по местам продажи пиротехник, основное внимание уделяется срокам годности продукции, наличию сертификатов соответствия и соблюдению правил хранения и реализации.