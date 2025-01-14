В екатеринбургском поселке Исток построят четыре новых улицы

В екатеринбургском поселке Исток собираются построить сразу четыре новых улицы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, новые дороги пройдут от Молочного переулка и станут подъездами к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям. Пока вдоль них проложены улицы в основном с грунтовым покрытием.

В планах властей уральской столицы построить или реконструировать:

улицу Новую-1 (протяженностью 261,2 метра);

улицу Новую-2 (254,4 метра);

улицу Новую-3 (281,1 метра);

улицу Кубанскую (243,5 метра).

"Ширина проезжих частей составит от 6 до 7 метров. Вдоль расположатся тротуары по 2,5-3 метра и трехметровые велодорожки. На тупиковых улицах обустроят разворотные площадки", - уточнили в администрации.

Напомним, недавно в Екатеринбурге был утвержден проект реконструкции дублера проспекта Космонавтов.