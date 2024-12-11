В Екатеринбурге утвержден проект реконструкции дублера проспекта Космонавтов

В Екатеринбурге утверждены проекты планировки и межевания территории для реконструкции западного дублера проспекта Космонавтов, переулка Полимерного и переулка Мельковского. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, общая площадь территории составила 8,6 гектара. Проектом предусмотрено строительство переулка Полимерного протяженностью 593 метра, переулка Мельковского – протяженностью 563 метра и западного дублера проспекта Космонавтов – 575 метров. В периметре улиц планируется строительство жилого квартала с многоэтажными домами, детскими садами и школами, больницами и спортивным учреждением.

Работы будут вестись в три этапа. В первую очередь запланировано строительство временного проезда от улицы Завокзальной до переулка Полимерного для обслуживания развивающейся жилой застройки и строительство железнодорожного переезда в месте пересечения с железнодорожным путем необщего пользования.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге строители на один год закроют движение транспорта по улице Авангардной.