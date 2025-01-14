В России предотвращён теракт на оборонном предприятии Ярославской области

Спецслужбы Украины хотели инициировать теракт. Речь идёт о применении токсичных химических веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Задумка не удалась – совершение поступка предотвращено сотрудниками федеральной службы безопасности.

Задержан гражданин России, который хотел залить отраву в воздуховоды автомобилей потенциальных жертв. Из тайника изъяты две ёмкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей, что может привести к смерти.

Его "работу" координировали с территории Украины через иностранные интернет-мессенджеры, приводит РИА Новости данные ФСБ.