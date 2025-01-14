Мэр Нягани пообещал разобраться с подрядчиком из-за невыхода автобусов на линию

Глава Нягани Иван Ямашев пообещал разобраться с подрядчиком из-за невыхода автобусов на линию, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел 13 января. Из 17 заявленных контрактом на линию вышли только 14 автобусов. Причиной стало отсутствие водителей по болезни.

"Работа с подрядчиком, не выполняющим свои обязательства, ведется. Ищем пути решения сложившейся ситуации, рассматриваем возможные варианты", - сообщил Ямашев.

Он также напомнил, что для удобства пассажиров работает мобильное приложение "Умный транспорт", которое позволяет отслеживать местонахождение автобусов. Кроме того, о выходе техники можно узнать в тематическом чате в мессенджере Тelegram.