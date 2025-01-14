14 Января 2025
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

20 мирных жителей погибли за минувшую неделю из-за атак ВСУ

20 мирных жителей РФ погибли, 72 человека ранены из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшую неделю . Об этом написал в Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошин.
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По его словам, за свои поражения на Покровском, Торецком, Часов Ярском направлениях противник пытался отыграться в истинно нацистской манере - нанося удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

С начала текущего 2025 года в результате атак ВСУ пострадали как минимум 140 мирных жителей: ранены 116 человек, в том числе 6 несовершеннолетних, погибли 24 человека, в том числе 1 несовершеннолетний.

"Три женщины погибли, семь мирных жителей получили ранения в результате ракетного удара по Светлодарску (ДНР)", - написал Мирошник.

Он рассказал, что по гражданским объектам на российских территориях за прошедшую неделю ВСУ выпустили более тысячи боеприпасов.

Посол отметил наиболее кровавые деяния ВСУ. Он рассказал, что три мирных жителя погибли, четверо получили ранения при обстреле города Каменка-Подольская Запорожской области.

Один мирный житель погиб, четверо получили ранения в результате обстрела автозаправочной станции в Новой Каховке Херсонской области.

Двое сотрудников пожарной службы МЧС погибли, один получил ранение при тушении пожара, возникшего в результате атаки дрона в Саратовской области.

Ранее мы сообщали, .что эвакуацию оставшихся мирных жителей из освобожденного населенного пункта Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) начали подразделения Южной группировки войск.

Одна из жительниц Курахово рассказала, что слушала поздравление Владимира Путина с Новым годом в подвале по радио. Она отметила, что знает, что 2025 год посвящен защитникам Отечества.

Теги: украина, сво, всу


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