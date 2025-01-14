Китай не принимает подсанкционные танкеры с российской нефтью

Китай отказался принять три танкера с российской нефтью, которые ранее попали под санкции США.

На их борту - более 2 млн баррелей нефти. Это суда Huihai Pacific, Mermar и Olia, вышедшие из расположенного на Дальнем Востоке порта Козьмино.

Также подсанкционным танкерам будут отказывать в разгрузке в портах Индии. Местные банки начнут требовать у экипажей российских судов сертификаты происхождения, доказывающие, что нефть не поступает от попавших под ограничения поставщиков, сообщает Bloomberg.

10 января американские власти ввели ограничительные меры против российского ТЭКа. Санкции коснулись, в частности, "Газпром нефти" и "Сургутнефегаза", десятков нефтесервисных предприятий и трейдеров, торгующих нефтью с РФ. Также под санкции Вашингтона попали 183 танкера.

В декабре сообщалось о том, что новые санкции против России намерен утвердить Евросоюз.