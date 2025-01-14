Мошенники стало массово обманывать россиян с помощью виртуальных карт

В России мошенники стали массово обманывать граждан с помощью выпуска виртуальных или токенизированных карт для оплаты смартфоном.

По данным Банка России, аферисты убеждают подвязать в свой электронный кошелек, например в Mir Pay, некую карту, а затем через банкомат перечислить на нее наличные якобы ради их спасения. При этом к таким деньгам получают доступ злоумышленники и могут ими распоряжаться.

Распространением такой схемы также обеспокоены в крупнейших банках, где отмечают, что сейчас в России она применяется массово.

Мошенникам удается усыпить бдительность человека, так как он не видит информацию о получателе денег, сообщают "Известия".

Ранее правительство России утвердило постановление, которое поможет ограничить телефонное мошенничество. Речь идет об оптимизации перечня лицензий на оказание услуг связи: