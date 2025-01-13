Начальника отдела земледелия минАПК отправили в СИЗО за выращивание конопли

Глава отдела земледелия и семеноводства министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Игорь Крупский отправился в СИЗО до конца февраля.

Ленинский районный суд вынес меру пресечения по п. "а", "г" ч.4 ст. 228.1 УК РФ "Незаконное производство наркотических веществ организованной группой в крупном размере".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, решение было вынесено еще 25 декабря. В СИЗО Крупский пробудет до 23 февраля включительно.

Предположительно, речь может идти о выращивании конопли. По данным источника "Ъ-Урал", в деле есть еще несколько фигурантов. По предварительным данным, конопля выращивалась в квартире у друга чиновника, который работает пожарным.

Правоохранительные органы ситуацию пока не комментируют.