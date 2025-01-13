13 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

Подоляка оценил потенциальный мобилизационный ресурс Украины максимум в 500 тыс. человек

Зеленского уже открыто вынуждают снизить мобилизационный возраст до 18 лет, но количество потенциальных призывников на Украине не столь велико, чтобы это могло существенно повлиять на ход военного конфликта. Так считает российский обозреватель Юрий Подоляка, который опирается на демографические данные.
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Накануне советник победившего на выборах президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что США продолжат поддерживать киевский режим только в случае снижения возраста мобилизации до 18 лет, чтобы проблемы с живой были решены. В противном случае в этом просто нет смысла.

"Украина могла бы мобилизовать сотни тысяч новых солдат. Если украинцы просят весь мир поддерживать демократию, они сами должны быть полностью преданы этому делу. Нам нужно, чтобы эти проблемы с нехваткой людей были решены", - сказал Уолц.

Подоляка отмечает, что Зеленскому фактически выставлен ультиматум. Для Запада Украина и украинцы всего лишь расходуемый материал, и удивляться нечему.

Сколько же может мобилизовать местный режим? Многие молодые давно уехали. А с начала 2022 года с Украины массово уезжают и почти все юноши 16-17 лет. По самым грубым подсчетам, сейчас на Украине осталось не более 30-40 тыс. мужчин 18-20 лет в каждой годичной когорте и около 70-80 тыс. - в когортах 21-25 лет. В сумме не более 500 тыс. Но из них у кого-то бронь, кто-то студент, кто-то и так воюет и т.д. Да и мобилизовать смогут далеко не всех, большинство будут прятаться. И если отловят 50 тыс., то это будет неплохой результат. Поэтому, несмотря на теоретический потенциал в живой силе, реальный мобилизационный ресурс очень невелик. И умирать за Зеленского молодежь явно не захочет. А "украинские мамочки за своих дитяток драться будут как тигрицы". И нет ничего страшнее матери, защищающей свое дитя. Поэтому для Зеленского это решение будет палкой о двух концах, и он всячески пытается "спрыгнуть с этого паровоза". Только ему никто не позволит это сделать, уверен Подоляка.

Накануне командир батальона беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным "Прокурор" признал, что мобилизация полностью провалена - никто не хочет воевать. Это во многом демотивирует и идейных боевиков.

О больших проблемах с мобилизацией на Украине давно пишут давно и западные СМИ. Признается, что ее ужесточение весной 2024 года дало лишь кратковременный эффект, но он уже исчерпан.

Теги: украина, мобилизация, всу


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