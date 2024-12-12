12 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Le Monde: Темпы мобилизации на Украине упали в два раза

Темпы мобилизации на Украине снизились почти в два раза по сравнению с летом, пишет французская газета Le Monde.
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Если летом киевский режим мобилизовал в среднем 35 тыс. человек в месяц, то осенью - около 20 тыс. Это мало и не покрывает потерь.

США уже открыто требуют от Киева снизить возраст призыва на фронт до 18 лет. Зеленский пока отказывается, требуя больше оружия, что очень не нравится Вашингтону. Однако обстоятельства вынуждают его это сделать, пишет The Washington Post.

В Раде призывают к "компромиссу" - отравлять на фронт с 20 лет. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что снижение возраста мобилизации на Украине - только вопрос времени. Зеленский как никто другой заинтересован в продолжении боевых действий, поэтому пойдет на все.

Напомним, США обеспечат снаряжением каждого мобилизованного украинца, если возраст понизят до 18 лет, пообещал на днях представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Саму мобилизацию уже давно открыто критикуют на Украине даже в Раде. Так, депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в список экстремистов и террористов) заявил на прошлой неделе, что ее методы не спасают ВСУ.

"Хватают людей, которые непригодны. Люди проходят врачебную комиссию за 30 минут. Каким образом это может быть? Дальше этот человек едет на фронт. Спросите сегодня командиров о качестве пополнения", – сказал он.

Теги: украина, мобилизация


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