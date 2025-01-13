13 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

Матвиенко: Россия накажет преступников, которые нападают на военкоров

Атаки на российских военных корреспондентов на Украине говорят о том, что Киев боится правды. Об этом сказала председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.
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По ее словам, атаки против российских военкоров происходят с одобрения стран Запада и при их молчаливом согласии. Россия добьется наказания преступников.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что боевики киевского режима, виновные в гибели российских журналистов, неизбежно понесут заслуженное наказание.

Она сообщила, что украинские головорезы вели целенаправленную охоту за российскими журналистами и военкорами и обвинила Запад в попустительстве и поощрении таких террористических методов. Она заявила, что Россия продолжит добиваться от профильных международных структур, включая ЮНЕСКО и ее гендиректора, добросовестного и беспристрастного выполнения своих обязанностей и отметила поддержку со стороны профессионального сообщества, выразившего возмущение политически ангажированной линией руководства ЮНЕСКО в многочисленных обращениях на имя гендиректора.

"Это важно не только для сохранения памяти тех, кто был беззаветно предан профессии и отдал за нее свои жизни, но и для предотвращения подобных злодеяний в будущем", - заключила Захарова.

В сентябре Владимир Путин присвоил военкору Евгению Поддубному звание Героя России. Указ президента был опубликован на портале правовой информации. Награду Поддубный получил "за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга".

7 августа военкор Евгений Поддубный серьезно пострадал из-за попадания в его машину украинского FPV-дрона в Судже Курской области. Журналист получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета. Он был эвакуирован в Москву в тяжелом состоянии.

Теги: матвиенко, украина, военкор


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