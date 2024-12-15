В МИД РФ заявили, что киевские боевики понесут наказание за гибель российских журналистов

Боевики киевского режима, виновные в гибели российских журналистов, неизбежно понесут заслуженное наказание, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марию Захарову, передает корреспондент Накануне.RU.

Она сообщила, что украинские головорезы вели целенаправленную охоту за российскими журналистами и военкорами и обвинила Запад в попустительстве и поощрении таких террористических методов. Она заявила, что Россия продолжит добиваться от профильных международных структур, включая ЮНЕСКО и ее гендиректора, добросовестного и беспристрастного выполнения своих обязанностей и отметила поддержку со стороны профессионального сообщества, выразившего возмущение политически ангажированной линией руководства ЮНЕСКО в многочисленных обращениях на имя гендиректора.

"Это важно не только для сохранения памяти тех, кто был беззаветно предан профессии и отдал за нее свои жизни, но и для предотвращения подобных злодеяний в будущем", - заключила Захарова.