Сургутянин получил девять лет строгого режима за государственную измену

В Сургуте местный житель Сергей Лошаков признан виновным в государственной измене ст. 275 УК РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ФСБ России по Тюменской области.

Ханты-Мансийский окружной суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Сообщается, что сургутянин, являясь противником внешней и внутренней политики России, вступил в переписку с неустановленным лицом в мессенджере и перевел деньги на финансирование ВСУ.