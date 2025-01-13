В Екатеринбурге суд взыскал с МВД компенсацию за сорвавшийся отпуск в Таиланде

В Екатеринбурге суд взыскал с полиции компенсацию за сорвавшийся заграничный отпуск. Причиной стал бракованный паспорт.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в январе прошлого года супруги Ирина и Павел должны были лететь на отдых в Таиланд, однако в екатеринбургском аэропорту Кольцово пограничники изъяли у Ирины паспорт и запретили покидать РФ. Оказалось, что при изготовлении паспорта был нарушен алгоритм формирования машиночитаемой зоны в документе. Этот дефект привел к его недействительности.

Узнав об этом, Павел также отказался от поездки. В итоге у семьи сгорела путевка, за которую они заплатили 188,5 тысяч рублей. Туроператор вернул часть денег, но убытки уральцев составили 139,5 тысяч рублей. Паспорт Ирина заказывала через МФЦ, а органом выдачи был указан отдел по вопросам миграции отдела полиции №7 УМВД по Екатеринбургу.

Супруги подали иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга, в котором просили взыскать с МВД России, УМВД по Екатеринбургу и МФЦ убытки, а также компенсацию морального вреда – по 50 тысяч рублей каждому. Суд требования удовлетворил частично. С МВД России за счет казны РФ в пользу Ирины были взысканы убытки в 139,5 тысяч рублей, а также по 5 тысяч рублей компенсации в пользу каждого супруга.

Полиция с таким решением не согласилась и обжаловала его. В ведомстве настаивали, что именно сотрудник многофункционального центра был обязан проверить паспорт перед его выдачей. Однако Свердловский облсуд оставил решение без изменений.

Напомним, в прошлом году житель Каменска-Уральского засудил туроператора, из-за которого он целых три дня жил с семьей в аэропорту.