13 Января 2025
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Фото: Grzegorz Galazka/Archivio Grzegorz Galazka/Mondadori Portfolio via Getty Images

Ватикан разрешил мужеложникам становиться священниками

Конференция итальянских епископов разрешила мужеложникам становиться священниками. Рекомендации обнародованы в документе "Руководящие принципы и нормы для семинарий". Тем самым Ватикан открыто отбросил христианское учение.
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Разрешение на содомский грех во священстве оправдывается тем, что это наклонности, которые будто бы являются частью личности. И их нельзя принимать во внимание как препятствие к священному сану. При этом священники-мужеложники должны соблюдать целибат.

Нынешний папа-иезуит Франциск еще с момента своего восшествия на папский престол в 2013 году сразу обозначил просодомскую позицию, когда заявил, что не осуждает половые извращения. В дальнейшем делались другие шаги по легализации содомского греха, поэтому принятое решение является логичным итогом политики Франциска. В прошлом году Ватикан разрешил "благословлять" содомитов.

Бывший патриарший экзарх Африки митрополит Леонид пишет, что "пробито очередное дно позора и насмехательства над учением Христа".

"Гей может стать священником, но жениться нельзя. Я просто в голос хохочу. Ошеломляющее решение руководства Римско-католической церкви. И то, что произошло, говорит о наличии мощнейшего голубого лобби в РКЦ. Поступательно разрушается все. И в данном случае у Русской Православной Церкви есть возможность обратить свою миссию в сторону консервативного католического общества, которое есть и которое с ужасом взирает на происходящее не в силах помешать", - написал он.

Заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе считает, что это решение вызовет огромное смущение среди верующих католиков, не желающих предавать христианство. О позиции РПЦ он ничего не сказал.

Дело в том, что РПЦ сохраняет достаточно теплые отношения с Ватиканом, который якобы придерживается традиционных взглядов и будто бы является союзником России и РПЦ в либеральной Европе. Теперь РПЦ придется отреагировать на позицию Ватикана. В 2015 году РПЦ разорвала отношения с протестантскими организациями Шотландии и Франции, открывшим в священный сан дорогу мужеложникам. Но хватит ли духу порвать отношения с Ватиканом?

Теги: Ватикан, содомия, священник, церковь


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