Пьяный мужчина с ножом напал на посетителей магазина в Подмосковье

Мужчина с ножом напал на персонал и посетителей в продуктовом магазине в Щелково (Московская область). Об этом сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.

Инцидент произошел 13 января. Мужчина был пьян. По данным СК, он "беспричинно" напал на трех человек и нанес им ножевые ранения.

Отмечается, что потерпевшим своевременно оказана медицинская помощь, их жизням ничего не угрожает.

Подозреваемый задержан, им оказался 20–летний уроженец Волгоградской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

Ранее был задержан напавший с ножом на молодого человека в магазине в селе Каскара Тюменской области. По версии следствия, 24 ноября 2024 года на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений произошел конфликт между находившимися в состоянии алкогольного опьянения покупателями, в ходе которого обвиняемый, вооружившись ножом, нанес потерпевшему многочисленные удары в область туловища, после чего скрылся с места происшествия.