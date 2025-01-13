В Молдавии заявили о возможных злоупотреблениях власти при закупке газа

Бывший премьер-министр Молдавии Молдавии Владимир Филат считает, что правительство Партии действия и солидарности злоупотребляет во время закупки газа.

Он полагает, что коммерсанты, связанные с правительством, закупали газ в период низких цен, чтобы затем перепродать его потребителям по гораздо более высоким ценам, приводит ТАСС мнение политика, высказанное им в эфире молдавского телевидения.

Российский "Газпром" с 1 января 2025 г. прекратил поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза": в связи с отказом молдавской стороны урегулировать долги за поставки газа, в АО "Молдовагаз" было направлено уведомление. В нем говорится, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является его существенным нарушением. Ограничение будет действовать до тех пор, пока "Газпром" письменно не уведомит "Молдовагаз" об ином.