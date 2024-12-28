"Газпром" объявил о прекращении поставок газа в Молдавию из-за долгов "Молдовагаза"

Российский "Газпром" с 1 января 2025 года прекратит поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза".

Как сообщается в официальном Telegram-канале "Газпрома", в связи с отказом молдавской стороны урегулировать долги за поставки газа, сегодня в АО "Молдовагаз" было направлено уведомление. В нем говорится, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является его существенным нарушением.

"В связи с этим на основании положений контракта и применимых норм российского законодательства ПАО "Газпром" с 8:00 мск 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в республику Молдова до 0 кубических метров в сутки", - говорится в сообщении российской компании.

Уточняется, что ограничение будет действовать до тех пор, пока "Газпром" письменно не уведомит "Молдовагаз" об ином.

Ранее Владимир Путин заявил, что транзита российского газа через Украину больше не будет.