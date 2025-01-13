Мирных жителей из Курахова начали эвакуировать
Эвакуацию оставшихся мирных жителей из освобожденного населенного пункта Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) начали подразделения Южной группировки войск, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
"Все люди долго ждали этого дня и, когда оказались вне зоны боевых действий, не могли сдержать радостных эмоций", - рассказали в ведомстве.
Одна из жительниц Курахово рассказала, что слушала поздравление Владимира Путина с Новым годом в подвале по радио. Она отметила, что знает, что 2025 год посвящен защитникам Отечества.
Женщина добавила, что до того, как пришлось жить в подвале, они не выходили из дома около трех месяцев.
Минобороны шестого января сообщало о полном освобождении города Курахово. В Минобороны отметили, что город был важным логистическим узлом для ВСУ.
"После взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор. Это позволит нарастить темпы освобождения территории Донецкой Народной Республики", - добавило военное ведомство.
При обходе зоны зачистки подразделения штурмовых отрядов нашли в домах 28 неопознанных тел гражданских. ВСУ не смогли выполнить приказ "держаться до конца" и при отходе убивали обычных жителей. У всех погибших - огнестрельные ранения.
Все найденные погибшие находились в оккупированной зоне ВСУ, а позиции в гражданских постройках контролировал противник.
По словам вынужденно сдавшихся в плен украинских военнослужащих, когда город взяли "в котёл", им приказывали расстреливать мирных.