Мирных жителей из Курахова начали эвакуировать

Эвакуацию оставшихся мирных жителей из освобожденного населенного пункта Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) начали подразделения Южной группировки войск, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

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"Все люди долго ждали этого дня и, когда оказались вне зоны боевых действий, не могли сдержать радостных эмоций", - рассказали в ведомстве.

Одна из жительниц Курахово рассказала, что слушала поздравление Владимира Путина с Новым годом в подвале по радио. Она отметила, что знает, что 2025 год посвящен защитникам Отечества.

Женщина добавила, что до того, как пришлось жить в подвале, они не выходили из дома около трех месяцев.

Минобороны шестого января сообщало о полном освобождении города Курахово. В Минобороны отметили, что город был важным логистическим узлом для ВСУ.

"После взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор. Это позволит нарастить темпы освобождения территории Донецкой Народной Республики", - добавило военное ведомство.

При обходе зоны зачистки подразделения штурмовых отрядов нашли в домах 28 неопознанных тел гражданских. ВСУ не смогли выполнить приказ "держаться до конца" и при отходе убивали обычных жителей. У всех погибших - огнестрельные ранения.

Все найденные погибшие находились в оккупированной зоне ВСУ, а позиции в гражданских постройках контролировал противник.

По словам вынужденно сдавшихся в плен украинских военнослужащих, когда город взяли "в котёл", им приказывали расстреливать мирных.