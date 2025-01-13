Мел Гибсон: Власти США умышленно уничтожают Калифорнию

Власти США умышленно уничтожают Калифорнию. Так заявил голливудский актер и режиссер Мел Гибсон, пишет Газета.ру со ссылкой на Fox News.

Он поддержал других знаменитостей, которые раскритиковали работу руководства Калифорнии во время пожаров в Лос-Анджелесе. Актер считает, что властям США было выгодно допустить масштабные пожары.

"Я знаю наверняка, что они несерьезно отнеслись к теме водных ресурсов. По необъяснимым причинам они опустошили пожарные резервуары", — заявил Гибсон.

По мнению Гибсона, американским властям, возможно, было необходимо, чтобы штат опустел. Он признал, что его теория может показаться безумной.

Накануне стало известно, что именно голливудских звезд назвали виновниками пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом писало издание Daily Mail, сообщает News.ru. Как написали журналисты, виной всему расточительство Ким Кардашьян, Кевина Харта и Сильвестра Сталлоне. По словам корреспондента британской газеты, звезд штрафовали за высокий расход воды для ухаживания за садами, несмотря на предписания властей об экономии.

По их данным, в 2024 году Кардашьян заплатила за превышение расхода воды на 900 тысяч литров. По словам модели, они после предупреждения продолжали поливать сады, потому что могли позволить себе штрафы.

Сгорели дома, стоимостью в миллионы долларов, многих знаменитостей: Бена Аффлека, Дэвида Духовны, бывшей жены Арнольда Шварценеггера - Марии Шрайвер, Билли Кристал, Мэттью Перри и других.