Грузовой поезд сошел с рельсов в Бурятии

Около 250 метров путей Российских железных дорог (РЖД) повреждено на месте схода вагонов поезда в Бурятии. Авария произошла вечером 12 января на станции Ангаракан, сообщает Telegram-канал Восточно-Сибирской железной дороги.

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Сейчас там идут работы по ликвидации последствий. В них участвуют более 200 работников магистрали и восстановительные поезда. Для координации работают оперативные штабы.

Сход 22 вагонов грузового поезда произошел 12 января в 18.24 мск времени. В результате повреждено 250 метров пути, 3 опоры и 100 метров контактной сети.

"Движение поездов по участку временно приостановлено. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Причины происшествия устанавливаются", - сообщает ведомство.

Поезд №98 Кисловодск — Тында из-за аварии вернулся на станцию Северобайкальск, там пассажирам предоставят питание. Отмечается, что в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

Также ожидается задержка поезда №375 Нерюнгри — Новосибирск.

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", идет проверка обстоятельств.