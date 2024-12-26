В Прикамье проводника будут судить за травму пассажира поезда

В Пермском крае в отношении проводника пассажирского поезда направлено в суд уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Проводника обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, в июне 2024 года в утреннее время в Пермском крае на станции Чад проводник поезда, следовавшего по маршруту Улан-Уде – Москва, не обеспечил безопасность жизни и здоровья пассажиров при высадке на платформу. Обвиняемый допустил сход пассажира на ремонтируемый участок платформы, в результате чего молодой человек наступил на вертикальный фрагмент металлической арматуры и получил травму ноги.