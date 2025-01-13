Общественная палата РФ наградила "Атомстройкомплекс" за вклад в развитие донорской культуры

Общественная палата РФ вручила награды предприятиям, внесшим наибольший вклад в развитие донорской культуры. На Урале награду получила компания "Атомстройкомплекс".

По статистике Центра крови Свердловской области, за пять лет коллектив компании сдал более 300 литров крови. Донорами стали свыше 600 человек – это более 11% сотрудников "Атома". В их числе есть и почетные доноры.

"Первый корпоративный День Донора мы провели в 2019 году, и на него сразу же пришли более 40 человек. Затем совместно со станцией переливания крови ФМБА России мы согласовали график проведения четырех Дней Донора ежегодно, этого графика и придерживаемся. Наши сотрудники организованно выезжают на станцию, где для нас выделяют отдельное время, обязательно рассказывают о важности донорства в сохранении жизней и здоровья уральцев. Идеи взаимовыручки и благотворительности лежат в основе нашей корпоративной культуры, поэтому с каждым годом все больше сотрудников принимает участие в днях донора. Многие делают это регулярно, вовлекают в движение своих друзей и близких. Мы благодарим всех сотрудников, которые сдают донорскую кровь, и со своей стороны содействуем популяризации донорского движения, привлекаем внимание не только граждан, но и бизнеса к проблеме нехватки донорской крови", - отметила директор по персоналу компании "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", опытом организации донорского движения в компании поделилась руководитель проектов департамента управления персоналом Анастасия Григорьева на конференции, которую в конце декабря провел в Екатеринбурге координационный центр по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови при Общественной палате РФ. Награду компании за весомый вклад в развитие донорства вручила заместитель руководителя координационного центра Елена Стефанюк.