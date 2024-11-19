Коллектив "Атомстройкомплекса" получил четвертую премию Татищева и де Геннина

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вручил одну из самых престижных наград города – премию имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина – коллективу компании "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, награда вручена за реализацию Губернаторского лицея. Премию за заслуги в области архитектуры и строительства присудили специалистам разных подразделений компании, участвовавшим в работе над проектом: главному инженеру строительного управления Елене Абрамовой, главному архитектору проектного института Екатерине Второвой, начальнику генподрядного участка Ивану Кузнецову, главному инженеру проектного института Кириллу Тимирову и директору управления проектами Александру Трухину.

Губернаторский лицей был построен в 2023 году в Солнечном микрорайоне, а в нынешнем году школа впервые открыла свои двери для учеников. Лицей задуман как учреждение полного дня – после уроков дети могут заниматься в многочисленных кружках и секциях, помещения которых укомплектованы передовым спортивным и мультимедийным оборудованием. Здесь есть и самый высокий в городе профессиональный скалодром, и студия звукозаписи, и детский технопарк "Кванториум".

Проектировщики и строители "Атома" реализовали целый ряд необычных для школьных зданий архитектурных решений. Например, на кровле лицея установлены световоды, которые с помощью системы зеркал собирают и направляют в помещения естественный свет. Вкупе с зенитными фонарями и большим объемом остекления пространство школы получилось особенно светлым. Все пространство лицея легко трансформируется под задачи образовательного процесса: здесь буквально двигаются стены, мебель и меняется конфигурация помещений.

Губернаторский лицей – уже четвертый объект, за который коллектив "Атомстройкомплекса" удостаивается премии им. Татищева и де Геннина. Первым объектом в 2009 году стал комплекс жилых домов "Де Геннин" на улице Лермонтова, в 2010 году – Дворец Правосудия на улице Московской, а в 2012 году "Атом" получил награду за блестящую реконструкцию архитектурной жемчужины Екатеринбурга – Дома Севастьянова.

Премия им. Татищева и де Геннина была учреждена в 1998 году. В нынешнем году она была вручена в 26-й раз.