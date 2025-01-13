Задолженность по уголовному штрафу Захарченко достигла 125,5 млн рублей

Задолженность по уголовному штрафу бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, осужденного за взяточничество, выросла из-за неуплаты в срок более чем на 8,2 млн рублей и превысила 125,5 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В июне 2019 года Захарченко приговорили к 13 годам колонии в колонии строгого режима за получение особо крупной взятки и воспрепятствование правосудию. При этом он был лишен всех наград и звания полковника. Кроме лишения свободы, Пресненский суд Москвы прибавил к наказаниям и штраф - около 118 млн рублей. В октябре 2019 года приговор Захарченко был смягчен на полгода - с 13 до 12,5 лет.

В 2020 году приставы возбудили исполнительное производство о взыскании с Захарченко более 117,2 миллиона рублей. В связи с неуплатой долга в положенный срок осужденному начислили исполнительский на 8,2 миллиона рублей. К настоящему времени общая сумма долга составляет 125 529 837 рублей.

В мае 2022 года суд в совокупности с предыдущим приговором назначил экс-полковнику 16 лет колонии строгого режима. Бывший руководитель управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ был фигурантом дела о получении взяток на 1,4 млрд рублей. Как считало следствие, взятки Захарченко получил в 2007-16 гг. от группы бизнесменов. При этом у него были найдены и конфискованы активы на 9 млрд рублей.