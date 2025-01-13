Замминистра образования Краснодарского края извинился перед волонтерами

Замминистра образования Краснодарского края Сергей Урайкин извинился перед волонтерами центра спасения птиц. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"Друзья, хочу принести искренние извинения за произошедшую в одном из волонтерских центров ситуацию. Эмоционально высказался – непрерывное напряжение дало о себе знать", - написал он.

Он отметил, что после аварии с танкерами все переживают за общее дело. В последние недели тысячи добровольцев со всей страны трудятся вместе.

По словам Урайкина, размещенная информация в соцсетях про закрытие центра не соответствует действительности.

"По факту оказалось, что переезд инициирован самими волонтерами в помещение для приема большего числа пострадавших птиц", – написал он.

Ранее издание MASH сообщало, что замминистра образования обругал матом волонтеров реабилитационного центра по отмыву птиц от мазута в Краснодарском крае.

Причиной такого поступка стало распространившееся в интернете видео, где говорится о возможном закрытии волонтерского центра. Чиновник, по его собственному признанию, испытал "национальное позорище" и "чуть не дожил до инфаркта". Урайкин обвинил волонтеров в спекуляции информацией и создании паники в стране.

Почти 5,8 тысяч птиц пострадали от разлива мазута в Черном море после крушения танкеров. Пернатых нашли спасатели и волонтеры в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края. Волонтеры сразу передают птиц в центры, где их отмывают от нефтепродуктов, лечат и отправляют на реабилитацию. Оттуда их выпускают в дикую природу уже через неделю.

Тем временем, Минприроды и Минсельхоз могут ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Азовском и Черном морях. С таким предложением выступили в Госдуме из-за загрязнения мазутом.