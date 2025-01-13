В Госдуму внесут проект об образах многодетных семей в рекламе

Депутаты Госдумы от ЛДПР 13 января внесут на рассмотрение палаты проект закона об образах многодетных семей в рекламе.

В документе говорится, что для повышения рождаемости в России наряду с повышением уровня жизни семей, улучшением жилищных условий, повышением доступности услуг присмотра за детьми, установлением гарантий для многодетных семей, крайне важно формировать позитивный образ многодетной семьи.

По словам депутатов, семья с тремя детьми должна стать нормой. Инициатива должна оказать положительное влияние на динамику рождаемости, а также будет способствовать укреплению семейных ценностей и повышению престижа многодетности.

До этого глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина внесла в Госдуму законопроект, согласно которому реклама в России не должна содержать информацию, пропагандирующую многоженство.