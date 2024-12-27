В Госдуме предложили запретить рекламу с пропагандой многоженства

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина внесла в Госдуму законопроект, согласно которому реклама в России не должна содержать информацию, пропагандирующую многоженство, сообщают РИА Новости.

"Пункт 6 части 4 статьи 5 Федерального закона от 13 марта 2006 года No 38-Ф3 "О рекламе" после слов "и (или) предпочтения," дополнить словом "многоженство", - говорится в документе.

Кроме того, изменения предлагается внести в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", направленные на то, чтобы владельцы сайтов в интернете выявляли информацию, пропагандирующую многоженство.

Также автор законопроекта предлагает отнести такую информацию к запрещенной для распространения среди детей.

"Пропаганда многоженства не соответствует политике государства, всецело направленной на сохранение традиционных семейных ценностей и противодействие распространению деструктивной идеологии", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.