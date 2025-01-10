10 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

Обвиняемых в отравлении двух россиян арестовали в Узбекистане

Четырех обвиняемых по делу об отравлении двух российских граждан арестовали в Узбекистане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры республики.
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ЧП произошло в октябре прошлого года.

"В рамках уголовного дела по факту смерти Инессы Паперной и других в отношении четырех обвиняемых лиц применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается", — сказал представитель ведомства.

Местное СМИ сообщает, что арестовали владельца гостиницы, сантехника и двух человек, которые продали отелю некачественный отопительный котел.

Мы сообщали, что российская журналистка Инесса Паперная умерла в отеле Ташкента в результате отравления. Как сообщал Telegram-канал BAZA, она приехала в Узбекистан в отпуск.

Кроме нее, отравились еще два человека: ее спутник - гражданин России и гражданин Узбекистана, который находился в соседнем номере. Тогда сообщалось, что, по предварительным данным, погибшие отравились газом, который попал в вентиляционную систему. Началось расследование.

"В ночь на 20 октября в отеле чистили бассейн — судя по всему, газ поднялся по стояку и проник в номер Паперной. После происшествия "Караман палас" опечатали, сейчас идет расследование", — сообщало издание BAZA.

Чтобы выяснить точные причины смерти всех трех человек, была назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование обстоятельств произошедшего.

Инесса Паперная работала редактором портала Lenta.ru, затем - заместителем главного редактора журнала "Профиль". Она также публиковалась в "Известиях" и других изданиях.

Теги: узбекистан, ташкент, отель, гостиница, отравление


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