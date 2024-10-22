Российская журналистка умерла в гостинице Ташкента в результате отравления

Российская журналистка Инесса Паперная умерла в отеле Ташкента в результате отравления. Как сообщает Telegram-канал BAZA, она приехала в Узбекистан в отпуск.

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Кроме нее, отравились ее спутник - гражданин России и гражданин Узбекистана, который находился в соседнем номере.

"По предварительной версии, погибшие отравились газом, который попал в вентиляционную систему. В ночь на 20 октября в отеле чистили бассейн — судя по всему, газ поднялся по стояку и проник в номер Паперной. После происшествия "Караман палас" опечатали, сейчас идет расследование", — сообщает BAZA.

Чтобы выяснить точные причины смерти всех трех человек, назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование обстоятельств произошедшего. Тело журналистки в течение двух дней доставят в Москву.

Инесса Паперная работала редактором портала Lenta.ru, затем - заместителем главного редактора журнала "Профиль". Она также публиковалась в "Известиях" и других изданиях