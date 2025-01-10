Подозреваемые в похищении двух человек задержаны в Москве

Подозреваемых в похищении двух человек на юго-востоке Москвы задержали. Об этом сообщает Telegram-канал столичного следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ (СК).

По предварительным данным следствия, 8 января на Волгоградском проспекте трое подозреваемых угрожали физической расправой и применяли психологическое насилие к двум мужчинам. Они увезли их на машине в квартиру, где держали несколько часов. Вымогатели требовали 200 тысяч рублей. Другие подробности пока неизвестны.

После случившегося пострадавшие обратились в полицию. Подозреваемых доставили в подразделение столичного СК.

Возбуждено уголовное дело. Мужчин подозревают в совершении преступлений по статьям "похищение человека" и "вымогательство".

Идет следствие, а также поиск иных соучастников преступления.

В декабре стало известно, что трое жителей Мегиона (Ханты-Мансийский автономный округ) предстанут перед судом по обвинению в похищении человека и вымогательстве, совершенных группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По версии следствия, в сентябре 2024 года обвиняемые силой усадили 28-летнего мегионца в автомобиль, вывезли в лес, где начали избивать, вымогая 500 тыс. руб. После этого они привезли потерпевшего на парковку в Мегионе.