10 Января 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Александр Иванов: ИИ заменит и репетиторов, и нынешнюю школу

Нынешняя система образования такова, что репетиторов действительно может заменить искусственный интеллект (ИИ). Так считает руководитель общественного движения "За возрождение образования", профессор математики Александр Иванов, комментируя новость, что власти собираются расширить применение ИИ для дополнительного обучения и консультирования школьников.
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Недавно вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в ближайшие годы в России хотят отказаться от репетиторов, заменив их бесплатными специалистами. Возможно, что в планах - замена их на ИИ.

Профессор Иванов полагает, что это вполне возможно. Ведь обычно от репетиторов ждут конкретных числовых показателей — баллов ЕГЭ, оценок за контрольные и т. п. А все эти "оценочные процедуры" до предела стандартизированы по форме и содержанию. Массовые репетиторские технологии тоже нацелены прежде всего на это, а не на понимание предмета. По существу, это технологии натаскивания на стандартные алгоритмы. А в этой области ИИ уже сейчас способен превзойти среднего репетитора по всем параметрам.

К тому же объем репетиторского рынка 2 трлн руб., и в эту сферу бизнес стал всерьез инвестировать. Так что может статься, что очень скоро значительная масса детей и родителей осознает, что нет смысла ходить к репетиторам, если их может заменить ИИ с тем же результатом - получением необходимых баллов.

"Запрос на репетиторов будет только шириться. Но удовлетворять его будет ИИ, а не живые люди. И это перспектива не десятилетия, а буквально завтрашнего дня. Куда же двинется после этого освободившаяся масса бывших учителей? Куда угодно, но не в школы. Переход детей и родителей на цифровые платформы для подготовки к ЕГЭ (а также ОГЭ, ВПР, контрольным работам и проч.) поменяет общественное сознание. Если главный результат обучения эффективнее достигается под управлением ИИ, то какой смысл в школьных уроках? Не проще ли сразу перейти под его опеку?" - пишет эксперт.

Этому способствует и вектор властей: ранняя профориентация, минимум "лишних" знаний, тестовый контроль стандартизированными оценочными процедурами, которые просто убивают образование и творческое мышление.

Самым популярным комментарием к посту эксперта стал тот, что рынок репетиторства исчезнет не со смертью ЕГЭ, а только со смертью рыночных отношений вообще. Многие согласны и с тем, что живые репетиторы будут необходимы большинству детей, так как они не обладают сформированными навыками самообучения и репетитор часто выполняет фактически роль надсмотрщика.

Теги: школа, искусственный интеллект, репетиторство, образование, цифровизация


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