Александр Иванов: От репетиторов при нынешней системе уйти невозможно

Обещание вице-премьера Дмитрия Чернышенко заменить репетиторов бесплатными специалистами нереализуемо. В этом уверен руководитель общественного движения "За возрождение образования", профессор математики Александр Иванов.

Как сообщалось, Чернышенко сказал, что такое предложение будет отражено в Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года, которую сейчас готовят.

Александр Иванов обращает внимание: власти всегда говорили, что ЕГЭ "обеспечивает равные права" при поступлении в вуз. Чернышенко же фактически признал, что без репетиторов не обойтись, то есть это такое специфическое "равенство", в духе нынешней общественной системы, когда богатые заведомо "равнее". А кроме того, обучения в школе, оказывается, недостаточно для хорошей сдачи ЕГЭ. Уже сейчас в школах Москвы второе полугодие полностью посвящено тренировкам сдачи ЕГЭ, а все прочие занятия отменены. Это лишь подтерждает недостаточность школьной программы.

Дело еще и в том, что для получения самых высоких баллов на ЕГЭ, с которыми только и берут в топовые вузы, нужно быть очень одаренным и уметь решать такие задачи, которые в принципе недоступны среднему выпускнику. Школа к ним никогда не подготовит, это просто невозможно, да у учителя и нет такой задачи. Поэтому массовая тяга к репетиторам неизбежна.

"От родителей, чьи дети посещают обычные школы, идет вселенский стон. В самом деле, ЕГЭ упорно именуют государственной итоговой аттестацией, а на этих "выпускных экзаменах" ученикам предлагают задания, которые дети на уроках ни разу в глаза не видели", - пишет эксперт.

Он подчеркивает, что ЕГЭ - это вступительные экзамены, а не выпускные, которых в школе просто нет. Поэтому желание властей заменить репетиторов нереализуемо. Формально можно ввести бесплатных специалистов, но это будет решение "для галочки", ибо никакой бесплатный специалист не подготовит выпускника для поступления в топовые вузы, потому что там сложность задач такая, что это доступно лишь за деньги. А за бесплатно власть просто подтянет средние результаты ЕГЭ, которые неприлично низки. Так, в 2024 году средний балл ЕГЭ по профильной математике составил всего 62,5. Притом что только за 12 заданий с кратким ответом выходит уже 70 баллов из 100 (такова шкала пересчета). То есть реальный уровень выпускников крайне низкий.

"В обычных классах математическое образование все больше опускается на уровень примитивных требований базового ЕГЭ. Индикатором его состояния является математический ОГЭ. Этот экзамен оценивают по пятибалльной шкале, и его результат влияет на оценку аттестата. Он состоит из двух частей: заданий с кратким ответом и "творческой части", где нет егэшной зауми: там задачи, которые в недавние времена на выпуске решали все. Но сегодня во многих базовых классах в эту творческую часть учителя даже не заглядывают, ограничиваясь методами натаскивания на получение кратких ответов", - отмечает профессор математики.

Он подытоживает, что сейчас в образовании "парад идиотизма", на котором правят бал "оценочные процедуры", и в первую очередь ЕГЭ. В этих условиях любые потуги заменить репетиторов бессмысленны.