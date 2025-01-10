Более 77% россиян доверяют Владимиру Путину

Уровень доверия россиян Владимиру Путину составил 77,1%. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые опубликовали 10 января.

Одобрение деятельности президента выразили 75% опрошенных.

"Уровни положительной оценки работы премьер-министра [России Михаила Мишустина] и Правительства России за последнюю неделю составили 52,2% (+0,7 п.п. за неделю) и 50,3% (+0,5 п.п. за неделю) соответственно"— отмечает ВЦИОМ.

Также приведены данные про уровень доверия к главам российских партий. Геннадию Зюганову (КПРФ) верят— 37,2%, Сергею Миронову ("Справедливая Россия – За правду") — 32,1%, Леониду Слуцкому (ЛДПР) — 25,0%, Алексею Нечаеву ("Новые люди") — 10,2%.

Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 61% респондентов.

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 38%. Второе и третье места в списке занимают Михаил Мишустин - 16% и Сергей Лавров - 13%.

Опрос проводили с 23 по 27 декабря 2024 года, в нем приняли участие более 1,5 тысяч совершеннолетних россиян.

В декабре Владимир Путин вошел в список самых влиятельных людей Европы. Об этом писало издание Politico, сообщает РИА Новости.

На первом месте в списке "деятелей" - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, на втором – российский президент, на третьем - премьер-министр Польши Дональд Туск.